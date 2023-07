Medewerker Trump voor rechter vanwege achterhouden geheime documenten op landgoed Mar-a-Lago

Waar gaat dit over?

In juni werd oud-president Donald Trump aangeklaagd omdat hij na zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 vertrouwelijke documenten had meegenomen naar zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida en hij deze niet teruggaf. Het bewaren van documenten na een presidentsambt is volgens de Amerikaanse wet niet toegestaan. De papieren werden onder meer teruggevonden in Trumps slaapkamer, badkamer en een bezemkast.

Vorige zomer viel de FBI in de villa binnen en nam ze verschillende van de documenten in beslag. Tijdens een rechtbankzitting afgelopen juni in Miami pleitte Trump alvast onschuldig. De rechtszaak staat gepland voor 20 mei 2024.