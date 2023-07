Minstens 8 doden bij politieoperatie in Brazilië: wraakactie na moord op agent?

De politieactie is vorige vrijdag begonnen, na de moord op een agent. "We gaan het onderzoeken, we gaan arresteren, we gaan het voor de rechter brengen", zegt de provinciegouverneur. "Dat is precies wat er dit weekend is gedaan. Ik ben buitengewoon blij met het optreden van de politie en zeer bedroefd door wat er is gebeurd, want niets zal een familieman terugbrengen."

Tarcísio de Freitas is een bondgenoot van de radicaalrechtse oud-president Jair Bolsonaro en was minister in diens regering, van 2019 tot 2022. Op Twitter meldt hij dat de schutter die de politieagent heeft neergeschoten intussen is opgepakt. Eerder waren al drie andere betrokkenen opgepakt.