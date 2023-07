Muurschildering "Helden van Antwerpen Noord" onthuld met voetbalicoon Rik Coppens en jonge cricketspelers

Het was de Antwerpse artiest Pink Painter, het alias van Jasmine Roemendael, die de muurschildering "Helden van Antwerpen Noord" maakte. Ze schilderde voetbalicoon Rik Coppens, die geboren werd in Antwerpen Noord en opgroeide in de Seefhoek. Hij voetbalde bij Beerschot en werd later Rode Duivel. "Op die manier hebben we het sportieve van het Park Spoor Noord doorgetrokken in de muurschildering", zegt districtsschepen van cultuur Femke Meeusen (Groen).