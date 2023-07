"Zo worden jaren tijd": Cees Nooteboom, reizende schrijver en schrijvende reiziger, is 90 

Cees Nooteboom is een van de vaakst vertaalde Nederlandse schrijvers, in meer dan 30 talen. Hij wordt ook sinds jaar en dag genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs literatuur. In 1992 krijgt hij de Constantijn Huygensprijs, in 2003 de Oostenrijkse staatsprijs voor Europese literatuur, een jaar later de P. C. Hooftprijs en in 2009, uit handen van koning Albert, de Prijs der Nederlandse Letteren, de belangrijkste prijs in het Nederlandse taalgebied.