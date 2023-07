Zelfportret van bekende Mechelse schilder Rik Wouters is eerste kunstwerk dat verhuisd is naar nieuw erfgoeddepot in Muizen

In Mechelen is het allereerste kunstwerk verhuisd naar het nieuwe erfgoeddepot "Depot Rato" in Muizen. De eer was weggelegd voor een zelfportret van de bekende Mechelse schilder Rik Wouters. In totaal moeten zo'n 24.000 werken uit de collectie van het Museum Hof van Busleyden naar het nieuwe depot verhuizen.