Mogelijk het zwaarste dier dat ooit op aarde leefde: wetenschappers ontdekken nieuw soort voorouder van de walvis

Een andere factor die de berekening onzeker maakt, is de densiteit van de biomassa. Bij huidige walvissen verschilt die ook van soort tot soort; de ene walvis is veel lichter dan de andere, ook al zijn ze ongeveer even groot. "We zijn voorzichtig te werk gegaan in onze berekeningen. Vandaar de brede schatting", vertelt Lambert.

Maar dat ze op zulke hoge getallen uitkwamen, verbaasde ze dus niet. "De verbazing was er vooral na de ontdekking", knipoogt Lambert. De onderzoekers pasten onder meer een 3D-scan en boringen toe op de fossiele wervels.

Het complete skelet alleen al moet 5 tot 8 ton gewogen hebben. Dat is twee tot drie keer zwaarder dan dat van de 25 meter lange blauwe vinvis die in het Natural History Museum in Londen hangt.