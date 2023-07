Nieuwe kernreactor in VS met zeven jaar vertraging in gebruik genomen

Na Unit 3 zal eind dit jaar of begin volgend jaar ook Unit 4 van de centrale van Vogtle in gebruik worden genomen. Als dat afgerond is, zal Vogtle de grootste kerncentrale van de Verenigde Staten zijn.

Unit 3 in Vogtle heeft een capaciteit van 1.100 megawatt. De reactor moest eigenlijk al in 2016 zijn opgestart, maar dat werd telkens keer vertraagd omdat er een probleem was met een afdichting van de hoofdgenerator.