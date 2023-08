Nog maar 2 Oost-Vlaamse gemeenten hebben goedgekeurd lokaal hemelwater- en droogteplan

In oktober moeten gemeenten voor het eerst een stand van zaken geven over het plan. In Oost-Vlaanderen hebben enkel Waasmunster en Beveren al zo’n plan laten goedkeuren door de gemeenteraad. Dat betekent niet dat andere gemeenten er niet mee bezig zijn.

In Denderleeuw bijvoorbeeld waren ze twee jaar geleden nog niet klaar voor zo’n plan. “Dat had voornamelijk praktische redenen”, zegt schepen voor Klimaat Andy Depetter (Groen). “Zo hadden we bijvoorbeeld nog geen milieuambtenaar. Intussen hebben wij achter de schermen wel aan het plan gewerkt. In de praktijk zijn er al heel veel maatregelen die al lopen, onder meer door omgevingsvergunningen en regels over ontharding.”

In oktober moeten steden en gemeenten via hun jaarlijkse rapportering de stand van zaken doorgeven. Zo moeten ze de reden doorgeven waarom er nog geen plan is opgestart en eventuele knelpunten melden, die de gemeente ondervindt bij de opmaak. De deadline ligt op 31 december 2024.