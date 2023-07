Minstens 4 doden bij Russische luchtaanval op flatgebouw in geboortestad Zelenski

In de Russische regio Brjansk, die grenst aan het noorden van Oekraïne, is dan weer een drone neergekomen op een politiekantoor. Volgens de plaatselijke gouverneur ging het om een Oekraïense aanval. Er vielen geen gewonden, er is wel schade aan het dak en ramen van het gebouw.

Ook in de regio Rostov, in het zuidwesten van Rusland, is er sprake van een nieuwe droneaanval. Een huis en een auto zouden daar beschadigd zijn. Ook daar zouden er geen gewonden gevallen zijn.

De laatste weken worden steeds vaker doelwitten in Rusland aangevallen. Gisteren heeft de luchtafweer ook nog drie drones uit de lucht geschoten boven Moskou. Twee kantoorgebouwen raakten beschadigd.

Volgens Zelenski is het "onvermijdelijk en absoluut gerechtvaardigd" dat de oorlog in Oekraïne overslaat naar Russisch grondgebied, "naar hun symbolische centra en militaire basissen".

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Rusland zijn luchtaanvallen op Oekraïne weer heeft opgevoerd, als reactie op de aanvallen op Russisch grondgebied.