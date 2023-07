Supermarkt in Rotselaar loopt onder water door probleem met condensatieketel

Natte voetjes voor de werknemers die vanochtend de Okay in Rotselaar binnenwandelden, want door een technisch defect staat de hele winkel onder water. "Waarschijnlijk gaat het over een probleem met de condensatieketel", zegt Paulien Kurris van Okay. “We zijn volop bezig met de winkel op te ruimen en de schade te herstellen.”

Wie naar de supermarkt wou gaan, zal voorlopig voor een gesloten deur staan. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel weer kan openen. "Het lijkt erop dat we vandaag alleszins gesloten blijven", zegt Kurris. "Mocht dat nog veranderen, zullen we dat duidelijk communiceren."