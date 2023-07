Ondanks slecht weer topmaand voor Limburgs toerisme

Hoewel een groot deel van de maand juli ondergedompeld zat in slecht weer, was het op vlak van toerisme een goede maand voor Limburg. Alles tezamen waren er 822.000 overnachtingen in de verscheidene logies in de provincie, goed voor een bezettingsgraad van iets meer dan 70 procent.

De directeur van Visit Limburg, Jeroen Luys, reageert dan ook tevreden. "Ondanks het slechte weer zien we dat Limburg een toeristische trekpleister blijft. We zijn sinds vorige week bijna met 900.000 Limburgers, dus voor bijna elke Limburger tellen we één overnachting."