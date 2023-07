Amerikaans acteur Paul Reubens, bekend als Pee-wee Herman, overleden

Reubens startte zijn carrière in de jaren zeventig als comedian. In 1980 speelde hij het personage Pee-wee Herman voor het eerst in het theater, later werden daar meerdere films en series van gemaakt voor kinderen.

In 1991 werd hij opgepakt bij een pornobioscoop, wat tot veel negatieve media-aandacht leidde. Daarop besloot Reubens Pee-wee niet langer te spelen. In de jaren daarna verscheen het personage echter weer steeds vaker in het openbaar en na een lange pauze kwam in 2016 de Netflix-film "Pee-wee's Big Holiday" uit.



De acteur had daarnaast kleinere rollen in onder meer de series "Reno 911!", "30 Rock" en "The Blacklist".