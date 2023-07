Rubenskasteel in Zemst opent tijdelijk deuren met allerlei activiteiten én een nachtje in de Rubenssuite

Van 1 augustus tot en met 29 oktober opent Het Steen in Zemst de deuren voor het grote publiek. Barokschilder Peter Paul Rubens woonde en werkte tijdens de laatste jaren van zijn leven in de eeuwenoude burcht. De Vlaamse overheid kocht het kasteel in 2021 en ging in de afgelopen jaren op zoek naar manieren om het gebouw en het domein nieuwe invullingen te geven.

"We hebben een toekomstplan opgesteld en hebben daarvoor ook geluisterd naar de ideeën van de mensen uit Zemst en ver daarbuiten. Het grootste deel ligt intussen vast, maar voor de laatste 10 procent willen we door dit festival een inzicht krijgen in hoe we de site in de toekomst kunnen gaan gebruiken", legt projectleider Kristof Lataire uit. "We willen zowel lokale als internationale bezoekers aantrekken."