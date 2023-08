Slecht weer houdt Hasseltse shopper niet tegen: handelaren kijken terug op goede koopjesmaand

Ondanks een vrij natte en frisse tweede helft van juli, kijken de Hasseltse handelaren toch terug op goede zomersolden. Dat meldt de Hasseltse handelsvereniging. "Veel winkeliers hebben een paar procent meer verkocht dan in de maand juli van vorig jaar, anderen dan weer een beetje minder", vertelt Raf Donvil, handelaar in Hasselt en lid van de vereniging. "Dat geldt voor kledingzaken, lingeriewinkels en schoenhandelaren."

Andere handelaren beamen dat. "De laatste twee weken waren zeker minder druk dan begin juli, toen het nog zonnig en warm was. Maar het was een goede maand", klinkt het bij een kledingboetiek in de Demerstraat. "We hebben wel wat minder zomerspullen verkocht, die net in solden stonden, en bijvoorbeeld meer jassen."

In de Koning Albertstraat hoor je dan weer het omgekeerde. "De afgelopen twee weken waren net drukker. Om 10 uur vanmorgen stonden er al klanten te wachten voor mijn winkel", vertelt de uitbaatster van een handtassenwinkel.