Sluikstorter dumpt zes grote zakken afval van duiventil in Geel

In Reinvennen in Geel dumpte een sluikstorter afgelopen weekend zes grote afvalzakken in de berm van de weg. In de zakken vonden de gemeenschapswachten geen huisvuil, maar wel afval van een duiventil. Het is niet de eerste keer dat de gemeenschapswachten afval van een volière aantreffen. "Het is een zeer unieke vorm van sluikstorten. We vermoeden dat het afval dan ook telkens van dezelfde dader komt, die weigert om het binnen te brengen bij het containerpark", vertelt Erik Claeys, coördinator van de dienst gemeenschapswachten.