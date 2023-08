Stad Gent zoekt vrijwilligers om volksraadpleging in goede banen te leiden: "Iedereen is welkom om te helpen"

Op 8 oktober vindt de volksraadpleging plaats over betaalbaar wonen in Gent. De actiegroep 'Te Duur' verzamelde in juni genoeg handtekeningen in om de volksraadpleging af te dwingen. Wanneer tien procent van de bevolking zich uitspreekt voor een volksraadpleging is het lokale bestuur verplicht dit te organiseren. Een volksraadpleging is echter niet bindend en stemmen is ook niet verplicht. Men kan bijvoorbeeld ook stemmen via volmacht. Het is sinds 1999 geleden dat Gent een volksraadpleging organiseerde.