Drugs laten testen op festivals, goed idee of niet?

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) benadrukt in "De ochtend" op Radio 1 dat drugs laten testen op festivals geen garantie geeft op veilig druggebruik. "Je kan na zo’n test eigenlijk nooit echt zeggen of de drugs “veilig” zijn of niet", zegt Nele Samyn, hoofd van de wetenschappelijke dienst Drugs en Toxicologie bij het NICC.

"Wij nemen dagelijks drugs in beslag en we zien vaak dat er meerdere drugs zitten in bijvoorbeeld één bepaalde tablet. De apparatuur die op festivals wordt gebruikt om drugs te testen is minder geavanceerd dan onze technologie en daardoor is het onmogelijk om kleine concentraties van al die verschillende drugs waar te nemen."