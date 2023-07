Tom Lanoye: "Standaardtaal mag geen instrument worden om mensen uit te sluiten"

Naast romans en theaterstukken schrijft Tom Lanoye al vele jaren politieke artikels en nu ook dit pamflet. Heeft hij ambitie om zelf in de politiek te stappen? “ We moeten ons niet laten wijsmaken dat politiek alleen het eigendom is van politici en politieke partijen. Ik geloof daar heilig in. Behalve de drie machten (parlement, regering, gerecht, red.) en de pers als vierde macht, is er ook een vijfde: de macht van de artiesten. Mensen met mijn temperament moeten zich moeien in pamfletten en interviews.” Of zoals Lanoye in zijn boek over zichzelf schrijft: “Kort van lont en lang van stof”.