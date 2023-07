Autobestuurder overleden na botsing met trein aan overweg in Ieper, treinverkeer onderbroken

Het ongeval gebeurde rond kwart over vijf 's morgens aan de spooroverweg van de Poperingseweg tussen Ieper en deelgemeente Vlamertinge. Een trein die vanuit Poperinge kwam, is tegen een auto gebotst. De wagen werd een eindje meegesleurd over de sporen. "Hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk", zegt Thomas Baeken van Infrabel.