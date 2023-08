Brand in bijgebouwen van een huis in Betekom, brandweer kan voorkomen dat brand overslaat naar woning 

"We zijn opgeroepen voor een brand in een gebouw in Betekom", vertelt Jan Decoene van de brandweer. "Het werd al snel duidelijk dat het om de bijgebouwen ging van een woning. Toen we aankwamen, zagen we dat een garage en aansluitende gebouwen tussen twee woningen volledig in brand stonden. Onze eerste taak was voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden naar de woning, maar we hadden de brand vrij snel onder controle."