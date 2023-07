Unesco bezorgd over Venetië en wil de stad toevoegen aan lijst van "werelderfgoed in gevaar"

Tijdens een vergadering in september waarbij alle leden samenkomen in Saudi-Arabië zal de goedkeuring tot de lijst verder bekeken worden.



"Venetië als geheel is een buitengewoon architecturaal meesterwerk, want zelfs het kleinste monument bevat werken van enkele van 's werelds grootste kunstenaars", legt de VN-organisatie uit.



Daarnaast is het een van de meest bezochte steden ter wereld. In het hoogseizoen logeren er honderdduizend toeristen, naast tienduizenden dagbezoekers. Tegelijkertijd krimpt de bevolking gestaag. In het stadscentrum wonen ongeveer vijftigduizend mensen.