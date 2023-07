Politie Antwerpen onderzoekt vechtpartij aan Park Spoor Noord: vier verdachten gearresteerd

In de Antwerpse Van Kerckhovenstraat, aan het Park Spoor Noord, is gisterenavond een vechtpartij uitgebroken. "Iemand heeft daar trappen moeten incasseren van een groepje mensen en er was sprake van een schot dat gelost was", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "We kregen de melding kort na 22 uur en zijn meteen ter plaatse gegaan, maar het was weer rustig in de straat toen we aankwamen." Niemand raakte gewond.