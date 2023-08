Vier broers Debruyne lopen voor de allerlaatste keer in de Veurnse Boetprocessie: “het is aan de jongere generatie”

Al eeuwen is de Boetprocessie een traditie in Veurne. Op de laatste zondag van juli trekken figuranten en boetelingen door het centrum van de stad. Voor Veurnenaar Paul Debruyne en zijn broers was het de allerlaatste keer dat ze meeliepen. “Ik vermoed dat ik begonnen ben als misdienaar,” zegt Paul. “Daarna verkochten wij met de KSA programmaboekjes en nadien zijn wij met vier broers bij onze fameuze kar van Het Laatste Avondmaal beland. We hebben dat zeker meer dan 25 jaar gedaan. Niet altijd in dezelfde samenstelling, want we zijn met vijf broers en we hadden er maar vier vandoen, hé.”