Vier doden bij schietpartij op trein richting Indiaase stad Mumbai

Het incident vond plaats op zo'n 96 kilometer van Mumbai. Op het moment van de feiten, was Kumar aan het werk in de trein en droeg hij een dienstwapen. Daarmee opende hij het vuur. Nadien trok hij aan de alarmbel en ontsnapte uit de trein. Hij werd opgepakt in de buitenwijken van Mumbai.

Wie de passagiers zijn en waarom de dader hen neerschoot, is nog niet duidelijk. Een hoge ambtenaar van de spoorwegmaatschappij meldt dat er geen discussie tussen Kumar en de vier slachtoffers had plaatsgevonden voor de schietpartij. De politie meldt wel dat de dader kampte met mentale problemen. Collega's bevestigen dat. "Hij had een kort lontje en was best een heethoofd", zegt de algemeen inspecteur van de RPF.