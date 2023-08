Vier kinderen van hetzelfde gezin uit Astene mogen naar het WK BMX in Glasgow

"We zijn ongelooflijk trots dat al onze kinderen zijn geselecteerd", reageert mama Jessica Peel. Tias (12), Diete (11), Arjen (10) en Auke (10) komen uit hetzelfde gezin en mogen alle vier naar het wereldkampioenschap BMX. Het hele gezin trekt daarvoor naar Glasgow begin augustus.

"Het is begonnen met onze oudste zoon Tias", gaat Jessica verder. "De andere kinderen waren het beu om telkens te wachten tijdens de trainingen en de wedstrijden, waardoor ze er uiteindelijk ook mee zijn begonnen." Diete is bij het EK in Nantes vorig jaar tweede geworden en Tias is nu Oost-Vlaams kampioen. "Ik hoop dat ik een medaille kan meenemen", vertelt Tias, "maar ik wil vooral niet vallen want anders is mijn vakantie verpest."