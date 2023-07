VK wil honderden nieuwe gas- en olielicenties toekennen in Noordzee: "Kortzichtig en egoïstisch"

Sunak kondigde ook een investering van miljoenen ponden aan in een nieuw programma voor de opvang van koolstofdioxide in het graafschap Aberdeenshire, in Schotland. Koolstofdioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en is de belangrijkste katalysator van de klimaatverandering.



Het Verenigd Koninkrijk wil het koolstofdioxide opslaan in uitgeputte gas- en oliereservoirs onder de Noordzee. In de Noordzee is daar enorm veel potentieel voor. Er bestaat al een dergelijk project in Engeland. Volgens Sunak kan het nieuwe project 200.000 banen opleveren in de sector.