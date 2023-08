Vlaams Belang vindt nieuw parkeerbeleid in Antwerpen "te drastisch"

Iemand laten in- of uitstappen of iets in- of uitladen, kan nog altijd in de nieuwe parkeerregeling in de binnenstad. Bewoners kunnen bezoekers ook een parkeerrecht geven. Ze beschikken daarvoor over 90 uur per kwartaal. Ze moeten dan de nummerplaat van de bezoeker digitaal doorgeven en ook voor die uren betalen.

Zorgverstrekkers kunnen een vergunning kopen en klusjesmannen bijvoorbeeld kunnen zich registreren om tegen betaling toch te kunnen parkeren.

Met de binnenstad wordt het gebied tussen de Leien bedoeld, ten noorden begrensd door de Brouwersvliet en de Ankerrui en ten zuiden begrensd door de Scheldestraat en de Kronenburgstraat. Gratis parkeren op zon- en feestdagen wordt afgeschaft. De regeling geldt tussen 7 uur en 22 uur. Wie zich niet houdt aan de regel, riskeert een boete. De controles gebeuren door parkeerwachters en scanwagens die door de stad rijden en de nummerplaten scannen.