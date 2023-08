Vrachtwagen in schaar verspert twee rijstroken op E17 in Waasmunster

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur tussen Lokeren en Waasmunster. De vrachtwagen begon te slippen, raakte daarbij de middenberm en kwam uiteindelijk tot stilstand op de rechterrijstrook. De bestuurder was in shock, maar was ongedeerd.

Door het ongeval was enkel de linkerrijstrook nog vrij. Dat zorgde voor heel problemen voor het verkeer richting Antwerpen. De vrachtwagen heeft door de klap heel wat olie en brandstof verloren. Door de hevige regen belandde dat in de berm en naastgelegen beek. De brandweer had de handen vol opkuiswerken.