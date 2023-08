Gratis concerten op vooravond van Paal op Stelten in Beringen vallen in het water 

En dus moeten muziekliefhebbers een jaar wachten op de twaalfde editie van Rock Paal26. "We hebben zeer veel leuke edities gehad. Nu hebben we pech. Ik ben van mening dat we beter vooraf de knoop kunnen doorhakken dan achteraf met de kosten te blijven zitten. Zo goed als iedereen had begrip voor onze situatie. Het is de bedoeling dat alle bands volgend jaar opnieuw geboekt worden. Meer kunnen we niet doen, maar het komt dus zeker goed volgend jaar", besluit de organisator hoopvol.

Hetzelfde geldt voor Paal Summer Jam. Dat is een DJ-festival dat jaarlijks georganiseerd wordt in het centrum van Paal, op zaterdag.