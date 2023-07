Weg met de losse zwemshorts, leve de strakke zwembroek: met dank aan de bodycultuur

U hoort het goed: de goede oude strakke zwembroek is terug van nooit weggeweest. "Dat heeft te maken met de Instagram-cultuur en de bodycultuur", vertelt De Vriendt. "Mensen gaan terug naar de fitness en spiegelen zich graag aan Cristiano Ronaldo of voetbalsterren die veel trainen. Ze zijn ook echt trots op hun lichaam."

"Vanaf de jaren 90 waren ze geleidelijk vervangen door die hele wijde surfbroeken", vertelt De Vriendt. "Bijna echte tenten waren dat soms. Dat had te maken met de opkomst van de grunge, de hiphop, de basketbalbroeken. Dat werd steeds extremer, met zakken of ritsen erbij."

Mocht u niet over een sixpack beschikken, kan die strakke zwembroek nog altijd. "Het is niet mee zo dat dit echt wansmakelijk is, of te seksueel. Het is gewoon iets dat terug in de mode komt." Back to the sixties, dus.