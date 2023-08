Winnaar Internationaal Kampioenschap Buikschuiven in Wachtebeke glijdt 56,2 meter ver: “Buikjesmensen hebben een voordeel”

In Overslag, bij Wachtebeke, is zondag het Internationaal Kampioenschap Buikschuiven gehouden. Vanop een schans van 6 meter hoog moesten honderd deelnemers zo snel mogelijk naar beneden glijden, in zwembroek en de buik ingesmeerd met bruine zeep. Peter Roets uit Wachtebeke gleed het verste met 56,2 meter.