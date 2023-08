Zaterdagse markt in Turnhout verhuist voorlopig niet meer naar rand van de stad

Tijdens de augustusfoor staan de meeste attracties op de Grote Markt, maar omwille van plaatsgebrek op het marktplein, staan er ook een aantal attracties op het Zegeplein en aan De Warande. Maar het aantal kermisattracties aan De Warande neemt jaar na jaar af, waardoor er volgens schepen van Markten Francis Stijnen (CD&V) voldoende ruimte overblijft om de zaterdagse markt daar een plaats te geven. "Iedereen vindt het gezelliger dat we in het centrum kunnen blijven."



Bovendien komen er tijdens zomervakantie en in de eindejaarsperiode sowieso al minder marktkramers naar de zaterdagse markt in Turnhout, waardoor er ook minder ruimte nodig is dan op de Grote Markt in Turnhout.