Zoektocht met speurhond naar vermiste Céline Cremer op Tasmanië levert niets op: "Weersomstandigheden zeer slecht"

Van vrijdag tot zondag werden aan Philosopher Falls, in de buurt van de plaats Waratah, zoekacties gehouden, deze keer in het bijzijn van een speurhond. Maar dat leverde niets op. De zoekteams kregen te kampen met "verraderlijke weersomstandigheden en moeilijk begaanbaar terrein", aldus een persbericht.



De nieuwe acties kwamen er nadat vorige week de politie bijkomende informatie had ontvangen over de telefoonactiviteiten van Céline Cremer. Een analyse van die gegevens leidde naar een nieuw zoekgebied in de omgeving van Philosopher Falls. Op dronebeelden in Australische media is te zien dat het gebied rond de watervallen dicht bebost is.