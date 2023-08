Zomerbars in Limburg sluiten regelmatig door slecht weer: "Als weerman hele dag regen voorspelt, blijven we dicht"

De Maasbar in Maasmechelen en Maasvalley in Lanaken sluiten noodgedwongen de deuren deze week omwille van het regenweer. "Onze twee zomerbars zullen deze week dichtblijven", zegt uitbater Koen Heemskerk. "Wij zijn zomerbars en dan heb je wel een zomer nodig natuurlijk, zeker bij ons. Het is een setting met zicht op het water, in de natuur. Een deel is wel overdekt, maar toch is dat niet ideaal."

Koen Heemskerk verhuurt al jaren kajaks in het Maasland en is het dus gewoon om afhankelijk te zijn van het weer: "Ik besef heel goed dat het weer een factor is die je niet kan veranderen en best kan accepteren. Ik zie dat er vanaf volgende week beterschap op komst is. Ook al is het nog ver weg, toch hopen we daar op. Dat is het enige wat we kunnen doen, hopen en ervoor zorgen dat we klaar zijn als de zon er terug doorkomt."