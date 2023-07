Zorgmedewerker aangevallen door geïnterneerde in gevangenis Antwerpen, vakbond vraagt meer veiligheidsmaatregelen

In de gevangenis van Antwerpen heeft een geïnterneerde een zorgmedewerker aangevallen. Dat schrijft ATV en is bevestigd aan Radio2 in Antwerpen. Het incident dateert van afgelopen vrijdag. Het gebeurt vaker dat cipiers worden aangevallen in de Begijnenstraat, maar het is uitzonderlijk dat een zorgmedewerker het slachtoffer wordt van agressie.