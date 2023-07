Kleuters versieren nieuwe nestkastjes in Brasschaat: "Ze zijn nuttig tegen processierupsen"

Vorig jaar was er een groot probleem in het gemeentepark met processierupsen die voor veel jeuk en allergische reacties zorgden. "Dit jaar is er geen probleem, maar toch hebben we de nestkastjes preventief opgehangen." zegt schepen Ven. "Het zijn twee vliegen in een klap: de kinderen zijn blij, hebben iets geleerd, en hopelijk worden er volgend jaar veel kleine meesjes in geboren die de rupsen opeten."