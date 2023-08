A.S.Z. Aalst gebruikt voortaan fiets voor bloedafnames aan huis

Om deze planning zo efficiënt mogelijk te maken, gebruikt het team een app. Daarin kan de hoofdlaborant alles plannen. Per patiënt wordt gewerkt met symbolen om aan te geven of het een afname aan huis is of in een instelling, of de patiënt al dan niet nuchter moet zijn, enz. Elk van de vier auto's en de nieuwe fiets heeft een vaste gsm van het werk waar de app op staat. Daarop ziet elke medewerker zijn of haar eigen “priklijst” met een wegbeschrijving naar de volgende patiënt.

De fiets is elektrisch en heeft zowel vooraan als achteraan opbergruimte. Zo kan er een grote koeltas op bewaard worden om de stalen bloed in de beste omstandigheden te bewaren. Alles kan ook goed afgesloten en vergrendeld worden. "Patiënten die zien dat we met de fiets tot bij hen komen, zijn meestal aangenaam verrast en ook onze medewerkers zijn heel blij met deze mogelijkheid", besluit Bril.