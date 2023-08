Meer dan 170 bezwaren tegen tankmuseum in Ieper

Het is het World Heritage Institute dat de omgevingsvergunning vraagt voor een tankmuseum in de oude legerkazerne van Ieper. Schepen Bolle laat onderzoeken of de belangen van alle partijen te verzoenen zijn. "Als stad staan we achter het idee voor een nieuwe beleving in Ieper. Maar we moeten ook rekening houden met de mobiliteit en de rust van de buurt. En ook de initiatiefnemer moet een kans op slagen krijgen. We zullen de bezwaren van de buurt met de grootste zorg bekijken. Misschien kunnen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning ervoor zorgen dat peis en vree van de omgeving niet verstoord wordt."