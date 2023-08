Acteur Angus Cloud (25), drugsdealer Fez uit populaire dramareeks "Euphoria", is overleden

"Het is met een ontzettend zwaar gemoed dat we afscheid moeten nemen van een ongelofelijk persoon. Als artiest, vriend, broer en zoon... Angus was speciaal voor elk van ons op zo veel manieren", verspreidt de aangeslagen familie in een bericht. Cloud werd dood aangetroffen thuis in Oakland (Californië).



De familie laat ook weten dat de vader van Cloud vorige week werd begraven en dat de acteur "zwaar worstelde" met dat verlies.



"Angus was openhartig over zijn mentale problemen en we hopen dat zijn dood anderen eraan kan herinneren dat ze niet alleen staan en dat ze niet in stilte hoeven te lijden", aldus de nabestaanden.