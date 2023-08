Assenede eert Lotte Kopecky met reusachtige foto op gemeentehuis

Intussen blijft Kopecky sportief scoren met recent nog een tweede plaats in de Tour des Femmes. Zo zet ze Assenede op de wereldkaart. Uit dankbaarheid hangt het gemeentebestuur een grote foto uit met daarop de boodschap: “Het aftellen naar het WK wielrennen in Glasgow is begonnen.... Assenede als één blok achter Lotte.” Ook staan er borden met haar foto op de invalswegen naar de vier dorpskernen van Assenede.