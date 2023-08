Voormalige kinderverzorger in Australië aangeklaagd voor misbruik van 91 kinderen 

De kinderverzorger maakte de beelden tussen 2007 en 2022 in 10 verschillende kinderdagverblijven in Sydney en Brisbane in Australië. Hij maakte ook slachtoffers in een ander land, al is nog niet bekend waar. Alle 87 Australische slachtoffers zijn geïdentificeerd, naar 4 anderen in het buitenland is de politie nog aan het zoeken.