Inspanningen voor Groot Barrièrerif werpen vruchten af: waarschijnlijk niet op Unesco-lijst van bedreigd werelderfgoed

Enkele maanden na de missie, in november vorig jaar, bevolen de VN-experten aan om het Groot Barrièrerif op de lijst met bedreigd werelderfgoed te plaatsen. Dat bevestigde niet alleen dat het ecosysteem er slecht aan toe is. Het was ook een klap voor het imago en de economie van Australië. Als het rif daadwerkelijk op de lijst terecht zou komen, zou dat toeristen kunnen afschrikken.

Dat is een probleem, want het rif is een echte kweekkamer voor zeedieren. Er leven maar liefst 1.500 vissensoorten, 100 haaien- en roggensoorten en 30 walvis- en dolfijnensoorten.

Weg met slechte imago

Maar de nieuwe regering verscherpte de klimaatdoelstellingen. Australië wil nu tegen 2030 43 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. De regering halveerde het voorbije jaar ook bijna de hoeveelheid meststoffen die vanuit de landbouw terechtkomen in het oceaanwater. Plannen voor een koolmijn en twee dammen vlakbij het Rif werden afgeblazen. En de staat Queensland werkt aan een verbod tegen kieuwnetten, dat in 2027 in voege moet treden.

Toeristen welkom