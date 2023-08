België weigert nieuwe F-35A gevechtstoestellen omdat die (voorlopig) technisch niet voldoen

Eind dit jaar zouden normaal de eerste twee F-35A gevechtstoestellen worden geleverd in de VS. Producent is Lockheed Martin, dat intussen al meer dan 945 F-35 toestellen produceerde en leverde aan meer dan negen landen.

Ons land heeft 34 F-35A vliegtuigen aangekocht. De toestellen zijn momenteel in productie en in de komende weken zullen de eerste exemplaren op de eindmontagelijn staan. Volgens de huidige planning zal de productie van de eerste twee “Belgische” F-35A’s rond zijn in december 2023. De regering plande om de eerste twee toestellen met veel feestgedruis in ontvangst te nemen, maar het ziet ernaar uit dat dat feestje niet doorgaat.