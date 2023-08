Brusselse topgangster die al twee keer kon ontsnappen, is opnieuw gearresteerd

De Belgisch-Marrokaanse crimineel Ibrahim Akhlah is in het Afrikaanse land Mauritanië gearresteerd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Akhlah was een maand geleden ontsnapt uit de gevangenis van Conakry in Guinée. Twee jaar eerder was hij ook al ontsnapt uit de gevangenis van Sint-Gillis in België. Akhlal werd in ons land veroordeeld tot 21 jaar cel voor verschillende brutale overvallen.