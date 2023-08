Bufferdijk in Verrebroek wordt rechtgetrokken: "Een licht- en geluidsscherm om dorpen af te schermen van de haven"

“Momenteel heeft de bufferdijk een banaanvorm”, legt projectleider van MOW Vincent Briers uit. “Die gaan we rechttrekken zodanig dat het natuurgebied iets groter zal worden. De dijk zal verhoogd worden met zo’n drie meter en daar bovenop komen drie bomenrijen met bomen die tot twintig meter hoog zullen worden. Voor die ophoging gebruiken we de grond die hier al aanwezig is op de dijk en we moeten dus geen extra grond aan- of afvoeren. Het gaat om propere grond die al uitvoerig getest is op PFAS, dus dat zal ons niet in de weg staan.”

Door de werken zal het natuurgebied Drijdijck er natuurlijker uitzien. “Er komt ruimte vrij voor een infiltratiegebied dat afvloeiend water van de dijk en de toekomstige westelijke ontsluiting zal opvangen, een soort badkuip”, zegt Vincent Briers nog. “Later wordt er hier ook een fietstunnel aangelegd die onder de dijk en de aan te leggen weg door gaat, zodanig dat havenarbeiders veiliger van en naar het werk kunnen gaan.”