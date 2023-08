Risico op onweer, rukwinden en wateroverlast: KMI waarschuwt met code geel

"Vannacht en morgenochtend trekt een regenzone over het land waarbij 10 tot 20 liter neerslag per vierkante meter kan vallen", duidt weerman Bram Verbruggen. "In het zuiden van het land kan dat oplopen tot 40 liter/m². Daarom geldt in de provincie Luxemburg straks al code geel voor regen."

Na de regen verwachten we morgen en overmorgen plensbuien die lokaal hevig kunnen zijn. "De rukwinden kunnen daarbij oplopen tot 70 kilometer per uur of net iets meer. Bijgevolg geldt de komende dagen code geel voor onweer voor het hele land."