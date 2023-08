Ex-militair die premier De Croo bedreigde in filmpje blijft maand langer aangehouden

"Er is inderdaad dat filmpje, maar dat was meer een uiting van frustratie dan wat anders. Mijn cliënt is ontevreden over de huidige politieke situatie, en de premier loopt daarbij door zijn positie logischerwijze het meest in de kijker. Maar het is zeker niet zo dat hij zich zorgen moest maken over zijn persoonlijke veiligheid."

De advocaat vroeg dan ook om de ex-militair onder elektronisch toezicht te plaatsen, maar daaraan gaf de raadkamer geen verhoor. Zijn aanhouding wordt nu met een maand verlengd. Er is ook een psychiater aangesteld die hem moet onderzoeken.