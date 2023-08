Myanmarese junta verleent ex-leider Aung San Suu Kyi gedeeltelijk gratie

De militaire junta krijgt het land niet onder controle sinds de staatsgreep in 2021. "Het volk van Myanmar heeft zich verenigd in verzetsgroepen. Dagelijks zijn er protesten en wordt er gestaakt. Het land is in complete chaos terechtgekomen."

"Waarnemers zeggen ook dat de junta er niet in zal slagen de controle te krijgen. Ze willen heel graag verkiezingen houden. Dat zijn verkiezingen waar heel wat kandidaten van zijn uitgesloten. Het lijkt eerder om hun regime een schijn van legitimiteit te geven. Het blijkt nu een beetje toe te geven aan de democratische krachten die tegen het regime strijden."