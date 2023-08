Derde editie van Bloeiend Brussel staat in het teken van kunstenaar René Magritte

In Brussel is Bloeiend Brussel van start gegaan. Dat is een bloemenparcours door de straten in het centrum van de hoofdstad. Het is de derde editie van dit evenement. "Op het parcours staan 18 installaties die gecreëerd zijn door een tiental bloemenkunstenaars", vertelt organisatrice Adelaïde de Patoul van Brussels Major Events. "Thema dit jaar is de 125e geboortedag van de surrealistische kunstenaar René Magritte." De hangende en staande sculpturen zorgen voor een frisse noot in de stad gedurende het zomerseizoen.