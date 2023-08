Drones en raketten bereiken steeds vaker Rusland: "De oorlog lijkt toch echt wel te escaleren"

Maar ook de NAVO-landen kunnen volgens Bolder niet meer terug. "Wij hebben al zoveel geld en zoveel wapens gegeven. Ook in onze communicatie hebben we Oekraïne zoveel ondersteund, dat het ook voor onze eigen geloofwaardigheid niet meer haalbaar zou zijn om nu terug te gaan. We zijn met z'n allen in een fuik gezwommen, en dat is het gevaar: want wat is het puntje van die fuik? Waar komen we uit?"